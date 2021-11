CREMENO – A quasi due mesi dall’inizio delle scuole, non si placano le polemiche relative al trasporto degli alunni sui pullman che dalla Valsassina giungono a Lecco e viceversa.

L’ultima segnalazione di VN aveva fatto centro, coinvolgendo il Prefetto Castrese De Rosa che aveva promesso l’aggiunta di un nuovo mezzo per contrastare le problematiche. Una soluzione che, ad oggi, non convince a pieno, come ci racconta una studentessa…