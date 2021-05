MILANO – Recentemente pubblicata da Arpa Lombardia una relazione sullo stato della qualità dell’aria nelle Prealpi lombarde. Lo studio, effettuato nell’ambito del “Progetto Supersiti” dell’Agenzia, riguarda l’area di Moggio e si basa sui dati rilevati dal 2006 dalla stazione di rilevamento sita in località Culmine di San Pietro, a 1196 metri di quota, e sulla campagna di approfondimento per la speciazione del particolato atmosferico lì condotta nel 2020.

Nata per il monitoraggio dell’ozono ai fini della protezione della vegetazione e poi integrata per il monitoraggio di NOX, NH3, PM10 e PM2.5, la centralina di Moggio domina come una sentinella sulla pianura lombarda e, grazie alla sua posizione strategica e quasi unica nel suo genere, offre un quadro accurato dello stato di qualità dell’aria nella fascia prealpina