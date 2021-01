VALMADRERA – Silea Spa ha reso noti i calendari di raccolta dei rifiuti per il 2021 appena iniziato.

Per quasi tutti i comuni soci, da Lecco ai paesi limitrofi passando per il lago e la Valsassina, sono ora disponibili tutte le informazioni necessarie, con i giorni in cui verranno raccolti rispettivamente il sacco viola multileggero, quello dell’umido, quello giallo per carta e cartone, quello del vetro e infine l’indifferenziato. Ancora assente l’ecocalendario di qualche comune, che verrà aggiunto non appena disponibile.

Tutte le informazioni ed i dettagli si possono trovare direttamente sul portale di Silea, selezionando il comune di interesse.