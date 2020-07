VALMADRERA – In vigore dal 1° luglio il nuovo vademecum predisposto da Silea e contenente le modalità di gestione dei rifiuti prodotti da soggetti positivi al nuovo Coronavirus in isolamento o in quarantena obbligatoria, che recepisce le ulteriori e più specifiche disposizioni dell’Istituto Superiore della Sanità per il contenimento del virus e la tutela dei lavoratori del servizio di gestione rifiuti.

La variazione riguarda la nuova frequenza della raccolta rifiuti per le utenze residenti in abitazioni singole servite tramite porta a porta: rispetto alle attuali tre volte a settimana, la raccolta del “sacco a terra” verrà ridotta a due volte alla settimana, il martedì e il venerdì.

Nel caso di utenze in quarantena residenti all’interno di condomini il servizio proseguirà come di consueto, tramite lo svuotamento dei contenitori condominiali secondo le attuali frequenze di raccolta. Nel caso di conferimento tramite esposizione del sacchetto su strada, tale operazione deve essere effettuata nelle giornate di martedì e venerdì, tra le ore 7 e le ore 10 (l’orario di esposizione del sacco non è dunque modificato), indipendentemente dal quartiere.