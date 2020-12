VALMADRERA – In questi giorni i consigli comunali stanno votando la modifica dello statuto di Silea proposto nell’Assemblea dei Soci. Le modifiche introdotte sembrano orientare la nostra società, la cui attività originaria era incentrata esclusivamente sulla gestione del ciclo dei rifiuti, verso la vendita di energia e servizi. Non può non far pensare al progetto di teleriscaldamento l’introduzione della parola “vendita” nello statuto laddove prima si parlava solo di produzione di energia termica/elettrica.

Inoltre è diventato strategico per Silea acquisire ed installare un impianto di dosaggio fanghi con un investimento previsto di oltre 3 milioni di euro. Al posto dei rifiuti residuali venuti meno probabilmente bruceremo fanghi di depurazione.