CREMENO – Anche quest’anno – come fin da quasi due secoli – oggi 16 agosto nel giorno dedicato a San Rocco la Parrocchia di Cremeno si raccoglie attorno al Santo al quale viene attribuita la grazia di aver debellato la piaga del colera che affliggeva i nostri paesi.

L’evento si tramanda dal 1836, oggi dopo la “pausa” causa lockdown il rientro alla tradizione, passati due anni in cui – nel rispetto delle indicazioni di salute pubblica era venuta meno la possibilità di portare in processione la Statua del Santo – la devozione per san Rocco è potuta rivivere nelle vie del paese…

