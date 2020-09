LECCO – La cooperativa Cosma (Cooperativa dei Medici di Medicina Generale della provincia di Lecco) e l’Asst Lecco intraprendono insieme un nuovo progetto per l’esecuzione di prestazioni in telemedicina sul territorio della provincia di Lecco.

L’iniziativa si propone di utilizzare un camper come ambulatorio medico itinerante, attrezzato con le principali dotazioni strumentali per effettuare prestazioni sanitarie quali l’elettrocardiogramma, la spirometria semplice e l’esame del fundus oculare. Questi esami verranno effettuati in telemedicina con l’acquisizione e la trasmissione del segnale da parte del personale della Cooperativa dall’ambulatorio mobile all’Asst di Lecco, dove verrà refertato e ritrasmesso. Inoltre, sono in preparazione l’holter cardiaco e l’holter pressorio e verrà valutata, in base alle necessità che dovessero emergere, la possibilità di eseguire anche esami ecografici nonché visite specialistiche e attività di screening e prevenzione.

Il territorio della provincia di Lecco ha una popolazione di 339.254 abitanti. L’indice di vecchiaia (rapporto tra il numero dei maggiori di 65 anni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni) è di 174,8 (dati Istat), più alto della media regionale che raggiunge il 165.

La percentuale dei pazienti con patologie croniche è maggiore del 30% della popolazione generale. La distribuzione delle principali patologie segue la distribuzione delle stesse a livello regionale: malattie cardiovascolari (scompenso cardiaco, ipertensione, cardiopatia ischemica, etc.), metaboliche (diabete, patologie tiroidee, etc.) e polmonari (broncopneumopatia cronica ostruttiva ed asma). Nel territorio della provincia di Lecco oltre 33.000 pazienti stanno partecipando al progetto di presa in carico di Regione Lombardia, più del 30% della popolazione di riferimento con una partecipazione dei medici di base di circa l’80%.

Questa iniziativa intende contribuire strutturando un vero e proprio modello di collaborazione tra Cosma e l’Asst di Lecco; tale modello si estende dalla prenotazione ed accettazione degli esami sino all’invio del referto sul Fascicolo Sanitario Elettronico. In una prima fase le prestazioni verranno effettuate solo su pazienti con esenzione ticket (la maggior parte dei pazienti con patologie croniche).

Questo ambulatorio mobile, in accordo con i medici di famiglia, si muoverà su tutto il territorio della provincia localizzandosi vicino agli ambulatori dei medici di medicina generale e permetterà di effettuare prestazioni vicino al domicilio del paziente, evitandogli così spostamenti e possibili situazioni di assembramento. Grazie ad un’analisi della tipologia di prestazioni richieste, si potrà avere un quadro dettagliato ed aggiornato dei bisogni anche su base mensile e per ogni singola zona della provincia.

L’implementazione del progetto è stata resa possibile grazie al fondamentale supporto economico della Fondazione comunitaria Lecco (che sta proseguendo con la raccolta fondi Aiutiamoci 2.0) la quale, attenta al territorio ed ai suoi bisogni, ha colto da subito l’importanza di una progettualità come questa.

L’inizio dell’attività è previsto per il 22 settembre con un’agenda che coprirà tutti i principali centri, ma anche alcuni periferici, specialmente nelle zone più decentrate, della provincia lecchese. L’operatività sarà a settimane alterne fino alla fine dell’anno 2020. Una volta effettuata una valutazione dei risultati ottenuti il progetto prevede la continuazione anche nel 2021, con eventuale potenziamento. I referti degli esami verranno consegnati tramite il proprio medico di base.

La logistica degli spostamenti dell’ambulatorio mobile, come anche l’organizzazione delle visite e delle prestazioni, verrà organizzata dal Centro Servizi di Cosma che da diversi anni sta gestendo annualmente migliaia di prenotazioni ambulatoriali per i pazienti cronici, in stretta collaborazione con i medici di zona.