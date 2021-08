PRIMALUNA – Dopo le imprese tra Agueglio, Resinelli, Morterone e Altavalle, lo sportivissimo 21enne di Primaluna Gabriele Scaioli ne ha fatta un’altra delle sue. Ultimo in ordine cronologico infatti è l’Everesting Roam, che prevede regole diverse dalle altre sfide già affrontate dal giovane ciclista.

“Terzo Everesting portato a casa, ultimo della categoria, mancava solo questo, molto più duro rispetto agli altri due – spiega Gabriele -. Il tutto consiste nel fare almeno 400km e 10mila metri di dislivello positivo, non sullo stesso tracciato come i precedenti, con il limite massimo di 36 ore; si può dormire, ma la mia scelta è stata quella di farlo in un’unica tirata…