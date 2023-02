ALLEGHE (BL) – Nella tre giorni di Alleghe (31 gennaio-1 e 2 febbraio) il giovane sciatore premanese Andrea Bertoldini si è reso ancora protagonista andando a conquistare un terzo posto nel Gigante, gara Fis Junior che si è svolta mercoledì. Buona prestazione anche il giorno prima, con un quarto posto assoluto che gli è valsa la prima piazza nella classifica GPI Giovani, il 2° posto nella classifica Giovani e il secondo pure nella classifica GPI Senior.

Meno bene nello Slalom di oggi, giovedì, con Bertoldini che fa una prima manche in grande stile, ma male nella seconda – nella quale è uscito.

In gara anche Luca Bianchi autore di una discreta gara martedì chiusa in 40^ posizione. Migliora nella gara di mercoledì chiusa in 37^ posizione, mentre nello Slalom di oggi conquista un ottimo 13° posto dopo due manche eccezionali nonostante il numero di pettorale alto.