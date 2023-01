ALLEGHE (BL) – Prestazione maiuscola quella di Andrea Bertoldini sfoderata sulle nevi di Alleghe domenica nel Gigante valevole come Fis Junior.

Il premanese dello Sci Club Lecco ha “congelato” le lancette del crono sul tempo di 1’58”04, best time che gli ha permesso di vincere la gara. A completare il podio Fabian Cincelli secondo con 87 centesimi di ritardo e al terzo posto Edoardo Baldo con 88 centesimi di ritardo.

In gara per lo Sci Club Lecco anche Luca Bianchi con una buona prestazione chiusa in 32^ posizione.

ALTRE GIOIE RECENTI PER LO SCI LECCHESE: