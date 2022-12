BARZIO – Senza nulla togliere ad altri è lei, la barziese acquisita e vicentina di nascita Asja Zenere, il nuovo che avanza.

La 26enne carabiniera originaria di Enego (VI) è infatti salita alla ribalta – nazionale e non solo – per la splendida doppietta realizzata in Coppa Europa, nei due giganti disputati sui pendii di Ponte di Legno quando salì per ben due volte sul gradino più alto del podio.

Dopo tanti bocconi amari deglutiti a causa dei vari infortuni, finalmente anche il destino beffardo si è arreso alla cocciutaggine della ragazza. Si gira pagina, un foglio rimasto bianco stagioni fa quando si stava affacciando in Coppa del Mondo – e che ora lei è impaziente di poter riempire con altri bei racconti…

