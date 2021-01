BARZIO – “Di ufficiale a oggi non è arrivato ancora niente. Da quello che leggo sui media non si aprirà neppure il 18: verrà rinviato ancora” prevede Massimo Fossati amministratore delegato di ITB. Dal 7 marzo dello scorso anno causa Covid sulle piste barziesi non si sta sciando e dietro l’angolo si prospetta la cassa integrazione per i dipendenti.

C’è tutto il disagio di un settore che impiega 15.000 persone in Italia direttamente sulle funi e che intorno al quale ruota una importante indotto a tenere viva la montagna