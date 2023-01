DOMOBIANCA (VCO) – Due giorni di gare Fis Junior sulle nevi di Domobianca con gli alfieri dello Sci Club Lecco protagonisti e impegnati fra i pali stretti. Su tutti spicca la vittoria di Sofia Parravicini nella gara di sabato (foto in copertina), che le è valsa anche il primo posto nella classifica Aspiranti.

A podio anche Ruggero Traniello, sempre nella gara di sabato, 3° nella classifica Aspiranti. Si inizia venerdì con Gabriele Bianchi che chiude al 5° posto assoluto al termine di una grande gara. Molto bene anche Nico Picech che chiude in 13^ posizione, Francesco Peccati in 17^ e Simone Tondale in 19^. Più dietro Edoardo Carraro 30° e Ruggero Traniello 34°. Nulla da fare per Giorgio Ferri, Matteo Berera e Giacomo Galli usciti nella seconda manche mentre Riccardo Mariuzzo e Alessandro Pizzi nella prima.

Al femminile, grandi prestazioni per Eleonora Pizzi e Linda Amidei che accarezzano il podio chiudendo rispettivamente in 4^ e 5^ posizione. Quindi Rebecca Meles 19^, Nella Pomoni 25^ e Clelia Milani 27^ . Fuori nella seconda manche Sofia Parravicini.

SAN VIGILIO DI MAREBBE (BZ) – Andrea Bertoldini protagonista nel Gigante di San Vigilio che si è svolto sabato, valido anche per la categoria GPI (Grand Prix Italia Giovani).

Bertoldini chiude in settima posizione assoluta, dopo una prima manche non eccelsa e una seconda manche praticamente perfetta facendo registrare il miglior tempo. Una performance che gli ha permesso di risalire fino alla settima posizione, andando a conquistare il secondo posto tra i Giovani, vincendo la classifica di categoria del GPI.

In gara anche Luca Bianchi, per lui una buona gara chiusa in 41^ posizione.