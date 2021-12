PREMANA – Grande soddisfazione per la convocazione in Coppa Europa di Sci alpino, ad appena 18 anni, per il premanese Andrea Bertoldini, in forza allo Sci club Lecco. Già protagonista dei recenti slalom in scena a Livigno (con un primo e un secondo posto) ecco ora la ‘chiamata’ per le due gare del 15 dicembre a Obereggen e il 16 in Val di Fassa.