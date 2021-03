PILA (AOSTA) – In scena a Pila in Valle d’Aosta i Campionati Italiani Aspiranti; le gare sono iniziate giovedì per concludersi domenica.

Per lo Sci Club Lecco, Andrea Bertoldini si laurea vice campione italiano Aspiranti in Slalom. Il premanese ha sfoderato una prestazione magnifica che gli è valsa il secondo gradino del podio.

Molte bene anche Eleonora Pizzi che giovedì, in Discesa Libera, ha chiuso in 8ª posizione…