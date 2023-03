LA THUILE (AO) – Nell’ultimo appuntamento dei Campionati Italiani Assoluti che si sono svolti a La Thuile in Valle d’Aosta, Tommaso Sala questa mattina, sabato, ha sfoderato una prestazione superlativa grazie alla quale si è laureato nuovo Campione Italiano nel Gigante.

Due manche perfette che hanno consentito a Tommy di chiudere con il best time di 2’05”12. Nessuno ha saputo fare meglio di lui andando così a mettere il piede sul gradino più alto del podio con al collo la medaglia d’oro. Un successo che arriva a coronamento di una buona stagione per il forte atleta delle Fiamme Oro ma cresciuto e ancora legato fortemente allo Sci Club Lecco.

In gara per lo Sci Club Lecco anche Andrea Bertoldini (foto sopra), autore a sua volta di una grande prestazione chiusa nella top ten conquistando il 7° posto che gli è valso il 2° posto tra i Giovani. Ottima gara anche per Luca Bianchi che ha fatto sua la 22^ posizione e il 10° posto tra i Giovani.