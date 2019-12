MILANO – Due fine settimana di piste gratis per gli under 16 sabato 14 e domenica 15 e sabato 21 e domenica 22 dicembre nelle stazioni sciistiche della Lombardia. Dodicesima edizione per ‘Open days e Free skipass 2019′, l’iniziativa che consente ai ragazzi nati non prima del 2003 e residenti in Lombardia di poter sciare gratis in 44 comprensori (ben venti nel nostro territorio).