BARZIO – L’Associazione Centro Orientamento Educativo – COE mette a bando per il 2021/2022 18 posti in Servizio Civile per l’Italia e l’estero. L’Ong, con sede a Barzio e a Milano e progetti in diversi paesi del mondo, cerca 18 volontari per l’Italia e per l’estero in ambito educativo, culturale, di coesione sociale, di promozione dei diritti. Le candidature vanno presentare attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) entro le 14 del 15 febbraio.