LECCO – Numerosi interventi di soccorso quest’oggi nel lecchese, complici bel tempo e gran sole che hanno attirato sul nostro territorio migliaia di persone.

Affollate le spiagge del lago e le località di montagna. Quasi statistico dunque il numero di incidenti di genere diverso che hanno costretto a un super lavoro volontari e operatori.

Serio sulle prime l’infortunio a una spalla riportato da un 16enne che si sarebbe tuffato nel lago al Moregallo, “sbattendo” sull’acqua. Per lui una lussazione e il conseguente ‘codice giallo‘. Il tutto poco prima delle 16.

Sempre nel pomeriggio “recupero tecnico” per due persone (una 30enne e un uomo di 56 anni) in zona impervia sopra Barzio. In questo caso all’opera l’elicottero del 118 di Bergamo.

Intorno alle 14:3o a Esino una 26enne è stata morsicata da un cane, riportando secondo quanto riferisce AREU una “piccola ferita all’arto inferiore”. Codice verde e trasporto all’ospedale di Gravedona da parte dell’ambulanza del Soccorso Bellanese.

In precedenza verso le 12:35 scontro fra auto e moto in via Roma a Lierna. Anche qui un ‘codice verde‘ (condizioni dunque non critiche) per una delle due persone coinvolte, un 77enne.

Infine da segnalare una caduta avvenuta a Moggio, protagonista una donna di 53 anni, soccorsa dalla Croce Rossa Valsassina giunta con l’ambulanza da Balisio. Per l’infortunata un ‘codice giallo‘ con conseguente corsa all’ospedale Manzoni di Lecco.

RedCro