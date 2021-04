BARZIO – Per la Festa della Mamma di quest’anno il COE – Associazione Centro Orientamento Educativo – lancia un’iniziativa di raccolta fondi e sensibilizzazione in collaborazione con tre imprenditrici del territorio.

Le Cose Pescarenico di Amina Legrottaglie, La Costa Agriturismo di Claudia Crippa, Prati Magri di Beatrice Viganò sono le imprese coinvolte, ognuna di loro ha scelto tre prodotti, diversi per tipologia e prezzo, per andare a comporre un catalogo di articoli, regali solidali perfetti per celebrare la festa dedicata a tutte le mamme soprattutto quelle in difficoltà: prodotti di cosmesi biologica, delizie enogastronomiche e oggetti di design che esprimono la bellezza autentica del Lago di Lecco. Il ricavato sarà destinato al progetto Supporto all’educazione in Bangladesh, promosso dal COE per contrastare il fenomeno delle spose bambine.