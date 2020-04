CREMENO – Abbiamo seguito da vicino l’esperienza di Pier Luigi Invernizzi, Sindaco di Cremeno, che, risultato positivo al Covid-19, è stato ricoverato a Gravedona lo scorso 24 marzo e dimesso ieri, giovedì 2 aprile.

In una chiacchierata con “Pigi“, ci siamo fatti raccontare la sua battaglia contro il temutissimo Virus che, tuttavia, non è ancora terminata. Dai primi sintomi al trattamento in ospedale, ecco quanto dichiarato dallo stesso primo cittadino:

Ho cominciato quasi tre settimane fa ad avere una tosse secca e strana, non una tosse comune. Da lì è subentrata la febbre, che, in poche ore, ha iniziato a salire da 37.5 a oltre 39.5, temperatura registrata per quattro o cinque giorni di fila. Da lì a poco abbiamo notato il problema dell’ossigeno: la saturazione è scesa a 85%. Capivo di essere in affanno…