LECCO – Continuano i lavori di manutenzione della strada provinciale 67, con una serie di interventi in parte realizzati, in parte programmati nel prossimo futuro, come spiega il consigliere provinciale alla Viabilità Mattia Micheli: “Nei giorni scorsi il personale cantoniere della Provincia di Lecco ha eseguito in Valvarrone lavori di sfalcio erba tra Avano e Introzzo e in questi giorni sta proseguendo nel tratto tra Introzzo e Vestreno“.

“Abbiamo già consegnato alla ditta incaricata i lavori di asfaltatura tra Avano e Tremenico (circa 600 metri), che verranno realizzati tra fine settembre e inizio ottobre…