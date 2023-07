LECCO – I frequenti temporali e il caldo estivo hanno dato il via alla stagione dei funghi e ricordiamo che, come ogni anno, presso l’ATS della Brianza è attivo il Centro per il controllo dei funghi eduli, il servizio gratuito e su prenotazione nel quale i nostri micologi sono a disposizione per dare un riscontro in merito alla commestibilità dei funghi e fornire importanti consigli.

Si possono rivolgere a questo servizio tutti i cittadini che, abitualmente od occasionalmente, raccolgono e vogliono consumare funghi selvatici senza rischiare conseguenze anche molto gravi.

È importante sottoporre al controllo l’intero quantitativo dei funghi raccolti.

Nel corso del 2022 sono state rilasciate 299 certificazioni di commestibilità per un totale di 345 kg di funghi controllati, di cui ne sono stati scartati 119 kg non commestibili, alterati e/o velenosi.

Il controllo e la conseguente eliminazione dei funghi non commestibili o dei quantitativi commestibili ma deteriorati consentono di evitare sindromi gastroenteriche importanti con conseguenti attivazioni dei pronto soccorso e dei presidi ospedalieri.

È importante sottolineare come nel 2022 siano stati riscontrati 9 casi di sospette intossicazioni per il consumo di funghi non controllati in cui sono state coinvolte 13 persone e che nessuna di queste aveva usufruito del controllo preventivo dell’Ispettorato Micologico di questa ATS, fatto che conferma ancora una volta la rilevanza del servizio preventivo svolto alla cittadinanza.

Per il controllo gratuito dei funghi raccolti dai cittadini, è necessario fissare un appuntamento contattando telefonicamente le segreterie del servizio ai numeri telefonici qui indicati: Ispettorato Micologico di Monza Via De Amicis 17 2° piano – tel.039 2384640-4667; Ispettorato Micologico di Desio Via Foscolo 24, 3° piano tel. 0362 483240; Ispettorato Micologico di Usmate Velate c/o Centro Polivalente Via Roma, 85, palazzina A, 1°piano – tel. 039 6288028-29; Ispettorato Micologico di Bellano Via Papa Giovanni XXIII – tel. 0341 822128; Ispettorato Micologico di Oggiono Via I maggio, 21 – tel. 0341 482850.

Per tutti coloro che decideranno di usufruire del servizio, si raccomanda di sottoporre al controllo tutta l’intera partita di funghi raccolti: ciò per evitare possibili scambi da parte del raccoglitore tra funghi eduli, funghi tossici e velenosi, spesso apparentemente simili.

È preferibile, inoltre, nei limiti delle conoscenze dei raccoglitori, di presentare i funghi raccolti già suddivisi per specie.

È rilevante evidenziare come in questi anni, il servizio svolto dall’ispettorato micologico abbia inciso notevolmente sul territorio di competenza, svolgendo un ruolo anche educativo nei confronti del cittadino cercatore di funghi; il personale, infatti, non si limita solamente a certificare una specie, ma soprattutto ad informare ed educare sui rischi, sulle modalità di raccolta e consumazione e sullo stato igienico sanitario dei funghi.

ATS Brianza ha poi creato un volantino con 10 importanti consigli per chi desidera raccogliere e consumare funghi eduli, distribuito ai Comuni, pronto soccorso e altri soggetti del territorio.

Si ricorda che in caso di sintomatologia in seguito alla consumazione di funghi è necessario contattare un medico o rivolgersi ai pronto soccorso del territorio.