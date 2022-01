LECCO – Vittime del presunto stalking la figlia e le nipoti della ex sindaca di un paese del nostro territorio. Alla sbarra, per episodi che sarebbero durati ben cinque anni, un 50enne bellanese.

Secondo l’accusa formulata in tribunale a Lecco, l’uomo avrebbe maltrattato la moglie e le due figlie in giovane età e per questo ne è stata chiesta la condanna a otto mesi di reclusione. Tra il 2011 e il 2016, il marito e padre avrebbe iniziato lo stalking a base di pedinamenti, insulti e altro, dopo che era partito il percorso della separazione …

