VALSASSINA – “Da una settimana non vedo mio marito, da quella mattina in cui si è sentito male e dopo aver chiamato il pronto intervento, è stato portato in ospedale a Lecco“.

Così una signora valsassinese di 82 anni racconta il dramma che sta vivendo in questi giorni.

“Mio marito è su una carrozzina da oltre mezzo secolo, adesso di anni ne ha 85 e in pratica io lo aiuto in tutto. Martedì scorso mi ha detto di non sentirsi bene; ho pensato forse non ha digerito la colazione, invece no, era il cuore. Dopo i primi accertamenti, il personale del 118 ha deciso di …

