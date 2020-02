LECCO – Alberi crollati, tetti scoperchiati, incendio in Valsassina, un soccorso in Grigna: super lavoro per i Vigili del Fuoco di Lecco, impegnati in questo momento su almeno cinque fronti diversi.

Oltre all’incendio boschivo tutt’ora in corso nei pressi di Pagnona, si segnala un intervento sulla Grigna Settentrionale per una persona in difficoltà, con il Soccorso Alpino, la rimozione in diverse zone di piante abbattute dal violentissimo vento che soffia forte ovunque, la copertura di un’abitazione a Valmadrera letteralmente spazzata via e un secondo incendio – scoppiato poco fa.

Aggiornamenti a breve in questa stessa pagina.