CASARGO – Con una nota Marco Galbiati, presidente del Cfpa di Casargo, dettaglia alcuni aspetti dell’ultimo bilancio della scuola dell’Alta Valsassina sottolineando la difficoltà di far quadrare i conti rispetto a scelte prese nel recente passato e rispondendo così ad alcune polemiche nate negli ultimi giorni.

Procedo per punti, con chiarezza dovuta. Primo punto: con il mio insediamento, non ho trovato assolutamente i conti in ordine. In un documento datato 9 luglio 2018 si evidenzia uno squilibrio di 90.000 euro per le classi Quinte e di 60.000 euro per le classi Quarte. Ci siamo quindi trovati di fronte ad uno squilibrio di 150.000 euro totale lasciato dal precedente Cda, senza neanche le risorse per affrontarlo.