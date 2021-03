LECCO – La Procura ha bloccato il trasferimento della salma di Gaspare Allegra per dare tempo al medico legale di effettuare l’autopsia sul cadavere. L’avvocato 37enne, trasferitosi nel milanese da tre anni, è precipitato in Grigna la scorsa domenica, una tragica fatalità sicuramente, a cui ha assistito impotente il fratello di due anni più giovane, arrivato dalla Sicilia per ricongiungersi al parente.