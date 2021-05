CORTENOVA – In Valsassina sabato 29 e domenica 30 maggio la seconda tappa del campionato europeo di trial. Arriveranno i migliori piloti della disciplina: 70 quelli confermati, 150 quelli previsti.

Originariamente in calendario a Santa Flora, in provincia di Grosseto, nelle ultime settimane dei problemi burocratici che hanno reso impossibile organizzare la kermesse in Toscana. Il rischio che l’Italia perdesse la sua tappa era alto, il Moto Club Valsassina però ha provato a dare la propria disponibilità e la Federazione ha colto al balzo la soluzione.