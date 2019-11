MILANO – Con il bando Lombardia to stay per il nostro territorio sono in arrivo 789.000 euro, in particolare all’Unione di Bellano Vendrogno verranno erogati 400.000 euro per la riqualificazione della spiaggia di Oro, al Comune di Premana 260.580 euro, mentre all’Imprese turistiche barziersi saranno erogati 128.345 euro.

“Il bando regionale – spiega il consigliere regionale Mauro Piazza – sostiene la realizzazione da parte dei soggetti pubblici e privati di progetti di marketing territoriale finalizzati al mantenimento e allo sviluppo delle risorse interne attraverso interventi per l’incremento dell’attrattività e della competitività della destinazione Lombardia”.

“Il contributo regionale per sostenere questi progetti genererà un investimento totale da parte dei tre soggetti beneficiari di ben 1.050.000 euro, una straordinaria cifra per il turismo del nostro territorio. Regione Lombardia ancora una volta dimostra di essere pronta ad investire cifre significative per far si che il territorio lombardo si confermi un’eccellenza nel campo del turismo italiano” conclude Piazza.