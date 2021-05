Turismo. Il Lario si mostra in digitale alla Borsa Internazionale di Milano

LECCO – Il Lago di Como sarà presente alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo di Fiera Milano, che quest’anno avrà una edizione totalmente digitale.

La fiera internazionale, che ogni anno presenta il meglio del nostro Paese a oltre 46.000 visitatori e più di 1500 buyers professionisti, quest’anno raddoppia e si apre ai visitatori e ai buyers internazionali per quasi una settimana: dal 9 all’11 maggio per gli appuntamenti business con gli operatori, dal 12 al 14 per i viaggiatori. A disposizione del pubblico mondiale una fitta agenda di eventi, convegni in streaming, in italiano ed in inglese. Insomma, un vero e proprio giro del mondo virtuale.