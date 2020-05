LARIO/VALSASSINA – Un’estate disastrosa per il turismo, a causa del Coronavirus? Non è detto.

Abbiamo sentito alcuni operatori del settore, riscontrando una moderata fiducia e una convergenza su alcuni aspetti “tecnici” che incoraggiano a sperare – se non in una stagione trionfante quantomeno in direzione di un contenimento dei danni paventati in queste settimane …

APPROFONDIMENTO QUI: