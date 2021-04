MILANO – Disponibile da domani, giovedì 2 aprile, il sistema di prenotazione per la vaccinazione massiva della Lombardia tramite il portale messo a disposizione da Poste Italiane.

La campagna massiva riguarderà inizialmente i cittadini tra i 75 e i 79 anni e via via si sbloccheranno gli appuntamenti per le altre fasce d’età.

Prosegue inoltre la vaccinazione dei pazienti estremamente vulnerabili: i nominativi sono stati raccolti dagli elenchi delle esenzioni per patologia e da quelli sull’utilizzo di specifici farmaci, verificati dalla direzione generale Welfare di Regione Lombardia e inviati alle Ats che gestiscono la distribuzione dei vaccini. I nominativi ammontano a 366.705, per 54.458 dosi già somministrate, di cui 31.548 prime dosi e 22.910 seconde dosi. La vaccinazione di questa particolare categoria di persone viene effettuata dalle strutture ospedaliere che hanno in cura i cittadini estremamente fragili, dai medici di medicina generale, previa condivisione con l’Ats di riferimento, e dai centri vaccinali, con l’utilizzo di Pfizer o Moderna.

I nominativi dei cittadini lombardi della categoria disabili sono invece stati forniti dall’Inps, in base alla legge 104 articolo 3, comma 3. Le somministrazioni vengono fatte dalle strutture sanitarie che li hanno in cura o dai medici di medicina generale. Anche per loro i vaccini somministrati sono Pfizer o Moderna. L’elenco Inps complessivamente fa riferimento a 283.000 portatori di disabilità.

Infine, sarà possibile vaccinarsi anche per i caregiver dei soggetti estremamente vulnerabili e dei disabili. Nel caso della vaccinazione di un disabile minore, l’inoculazione sarà estesa all’intero nucleo familiare e a tutti gli assistenti che si occupano della cura di queste persone.

In tutti questi casi la prenotazione – diretta e che non necessita di una pre-adesione – è strutturata su quattro canali differenti:

il canale digitale che spiega la modalità di prenotazione online (https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/);

che spiega la modalità di prenotazione online (https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/); la prenotazione tramite call center (800 894 545);

(800 894 545); la rete capillare dei 1.083 Postamat (presenti sul territorio regionale lombardo), da fruire con la tessera sanitaria;

(presenti sul territorio regionale lombardo), da fruire con la tessera sanitaria; la rete degli oltre 4.000 porta-lettere presenti in Lombardia (i postini rilasceranno la ricevuta necessaria all’utente per presentarsi al centro di erogazione dei vaccini).

> Qui ulteriori dettagli e i videotutorial

C.C.