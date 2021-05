BARZIO – Finirà col 30 di giugno l’esperienza dello Spazio Valsassina come hub vaccinale ma nessuna trasferta “oltre valle” per le somministrazioni; si valutano altre strutture e in vantaggio ci sarebbe il Palazzetto dello sport di Barzio.

Prima con le vaccinazioni agli ultra ottantenni alla sede Ats di Introbio, poi con la campagna massiva nel salone polifunzionale accanto alla Comunità Montana, la Valsassina in questi mesi si è distinta come modello di efficienza e serietà. Altissime le adesioni della popolazione e massima la disponibilità di medici e associazioni per assicurare a tutti e nel minor tempo possibile la somministrazione del vaccino anti-Covid.

Aspetti che hanno portato a vaccinarsi alla ‘Fornace’ anche valtellinesi e brianzoli che, al netto di qualche chilometro in più, hanno potuto approfittare di un calendario prenotazioni più snello e scorrevole.