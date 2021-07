BARZIO – Come ormai noto da tempo, l’hub vaccinale di Barzio è vicino al suo smantellamento (quasi anticipato dal forte vento di ieri), in programma il prossimo lunedì 11 luglio. A tal proposito, vi abbiamo già reso noto che le prenotazioni per le date successive verranno indirizzate direttamente alla sede lecchese del Palataurus, senza ulteriori modifiche dell’appuntamento.

Oggi, a due giorni dalla fatidica chiusura, l’ASST Lecco ha diramato i dati della campagna vaccinale “Valsassinese”…