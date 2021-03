LECCO – Nella notte alcuni cittadini over 80 hanno ricevuto un sms per recarsi ad effettuare la vaccinazione presso alcune sedi vaccinali in provincia di Bergamo.

Ats Brianza è subito intervenuta per ovviare alla situazione, e con una nota conferma che le persone che hanno ricevuto queste convocazioni errate verranno ricontattate tutte nella giornata odierna per riprogrammare a breve gli appuntamenti presso l’ospedale cittadino.