LECCO – Su indicazione dell’assessore regionale al Welfare Letizia Moratti da oggi, mercoledì 7 aprile, gli over 80 che si sono registrati sul portale regionale ma che non hanno ancora ricevuto la convocazione per la vaccinazione, potranno recarsi nei centri vaccinali per ricevere la prima dose.

Per non creare disagi, le Asst del territorio della Ats Brianza hanno definito le seguenti modalità:

Asst di Lecco

Centro Vaccinale Palataurus – Via Giacomo Brodolini 35 Lecco

da mercoledì 7 a domenica 11 aprile dalle 8 fino alle 20

Ospedale di Merate, Largo Mandic Merate

da mercoledì 7 a domenica 11 aprile dalle 8 fino alle 20

Asst di Monza

Ospedale Vecchio – via Solferino, 16 – Monza

mercoledì 7, giovedì 8 e venerdì 9 aprile dalle 9.30 fino alle 15

Autodromo Nazionale Monza, presso il Padiglione “Ex Museo”, con ingresso da via Santa Maria alle Selve di Biassono.

sabato 10 e domenica 11 aprile dalle 8,30 alle 17,30

ASST della Brianza

Presso i centri vaccinali Covid dell’Asst della Brianza (ospedali di Carate e Vimercate e PalaBancoDesio) sono state predisposte linee vaccinali dedicate, cui è possibile accedere preferibilmente mediante il consueto sistema di prenotazione dell’Asst Brianza, “Accoda”, disponibile dalle 20 di martedì 6 aprile sull’home page del sito internet aziendale all’indirizzo www.asst-brianza.it.

Consigliamo a tutti tale modalità di accesso regolamentata, al fine di limitare le attese e soprattutto scongiurare ogni assembramento.

La registrazione sul portale consentirà alla persona di conoscere la data e l’ora di vaccinazione presso una delle 3 strutture. Tutti i cittadini ultraottantenni residenti sul territorio di Asst Brianza ancora in attesa riceveranno un appuntamento nelle giornate del 7-8-9-10-11 aprile.

Le linee vaccinali aggiuntive saranno operative nelle seguenti fasce orarie:

Ospedale di Carate: dalle 10.30 alle 19 (solo nelle giornate del 7-8-9 aprile);

PalaBanco di Desio: dalle 10 alle 18.30;

Ospedale di Vimercate: dalle 10.30 alle 21.