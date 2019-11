VENDROGNO – Tragedia in zona Alpe Giumello nel pomeriggio. Attorno alle 15 un ciclista di 51anni è precipitato compiendo un volo di 50 metri ed atterrando su una lastra di ghiaccio. Per lui non c’è stato nulla da fare, l’intervento dei soccorsi in elicottero da Como non ha potuto far altro che constatarne il decesso e recuperare il corpo.

Ulteriori aggiornamenti su questa pagina non appena disponibili