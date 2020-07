PAGNONA – Siamo nel 1929, precisamente un 25 novembre ed è quel giorno che Pagnona visse un momento storico. Dopo 12 anni tornava a casa Giovanni Rossini, alpino andato in guerra e dato per disperso.

Giovanni era ripartito per il fronte nel 1916 dopo la licenza invernale e di lui si era persa ogni traccia. In guerra era stato prigioniero ben tre volte fuggendo in tre occasioni, per ritrovare dopo 12 anni la strada che lo avrebbe condotto a casa sua.