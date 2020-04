MILANO – Con ordinanza dell’11 aprile Regione Lombardia, uniformandosi all’ultimo Dpcm del 10 aprile, ha dato il via libera alla vendita anche al dettaglio di fiori e piante. Un provvedimento positivo per Cia-Agricoltori Italiani Lombardia che aveva chiesto più volte una misura in tal senso anche per venire incontro alle esigenze di un comparto particolarmente colpito dalla crisi innescatasi con l’emergenza Covid-19.