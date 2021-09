MORTERONE – La mancata disponibilità di Antonella Invernizzi a proseguire la sua esperienza di sindaco a Morterone fa saltare i progetti di fusione del Comune più piccolo d’Italia con il capoluogo, col quale confina territorialmente. Vero anche che Invernizzi era già da tempo rimasta sola in quanto a venire a mancare, ormai da un anno, era stato il principale sostenitore dell’iniziativa, l’allora super assessore Corrado Valsecchi trovatosi fuori da giunta e dalla maggioranza con la fine dell’esperienza di Virginio Brivio a Palazzo Bovara.

Il tema comunque non ha smesso di far parlare, dunque ecco la posizione di Appello per Lecco e degli alleati di X Agire in vista della imminente tornata elettorale.