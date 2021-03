GRIGNA SETTENTRIONALE – La tragedia sul Grignone che è costata la vita ieri al 37enne Gaspare Allegra è stata un fulmine a ciel sereno in un periodo in cui, per ovvi motivi, la “cronaca nera d’altitudine” stava progressivamente diminuendo.

Come di consueto nei tempi moderni, alla triste notizie i famosi ‘social network‘ si sono scatenati: dinanzi ai tanti messaggi di condoglianze per la famiglia, non manca però chi

[…]

> LEGGI L’ARTICOLO SU VALSASSINANEWS.COM