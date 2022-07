LECCO – Forti folate di vento nella prima mattinata di oggi, venerdì, con alcuni interventi dei Vigili del Fuoco tra Alto Lario e Valsassina.

L’immagine in copertina si riferisce al lavoro compiuto da un automezzo del distaccamento volontario di Bellano a Bindo di Cortenova, sulla Provinciale 62. Qui una pianta si era abbattuta sull’asfalto: i pompieri l’hanno rimossa, ripristinando la sicurezza per la viabilità in quel tratto. Analoghi episodi di cronaca sull’Alto Lago, con taglio e rimozione di piante.

RedCro