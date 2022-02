LECCO – Parte con il piede giusto e con tanto entusiasmo la stagione 2022 della Pallavolo Picco Lecco. Dopo settimane di stop dovute all’emergenza sanitaria, le ragazze guidate da Gianfranco Milano, portano a casa una meritata vittoria. Ieri sera la AcciaiTubi Pallavolo Lecco Alberto Picco ha imposto all’Ata Volley Trento un risultato che non lascia dubbi, vincendo 3 set a 0.

Nel pubblico a sostegno delle ragazze lecchesi la delegazione del Cortenova Volley (qui sotto con la squadra di casa).

Queste le parole del primo allenatore Gianfranco Milano al termine della gara: “Avevamo molto timore per questa ripartenza dopo settimane di stop. La partita è iniziata con molto grande tensione, ma per fortuna si è messa subito sui binari corretti. Con la nostra battuta siamo riusciti a impensierire la loro difesa. Questo ci ha sicuramente spianato la strada sia nel primo che nel secondo set. Terzo set è stato molto più equilibrato, con le ragazze forse più rilassate e ci siamo trovati a giocare punto a punto. Nel finale abbiamo trovato il giusto ritmo e abbiamo portato a casa il risultato. Un bel 3-0 meritato per partire al meglio l’anno. Sabato prossimo ci aspetta la sfida in trasferta a Crema con una squadra a ridosso della retrocessione e, quindi, molto pericolosa. Ci prepareremo al meglio per affrontarla!”.

Pallavolo Picco Lecco VS Ata Volley Trento 3-0

(25-16 25-11 25-19)

Durata set: 22′, 20′, 24′, Totale 1h06′

Acciaitubi Picco Lecco: Rimoldi 2, Lancini 7, Ratti 13, Marsengo 8, Garzaro 9, Zingaro 10

NOTE

Acciaitubi Picco Lecco: battute vincenti 4, battute sbagliate 10, muri 7, attacco 41%, ricezione positiva 52%.