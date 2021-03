LECCO – Anche con la zona rossa gli uffici postali sono regolarmente aperti e pienamente operativi secondo i consueti orari.

Poste Italiane, i cui servizi sono ritenuti tra quelli essenziali sin dall’inizio della pandemia, invita i cittadini a recarsi all’ufficio postale esclusivamente per il compimento di operazioni necessarie ed indifferibili, previa compilazione dell’apposita autocertificazione prevista per gli spostamenti in zona rossa.

Inoltre, grazie al percorso di digitalizzazione già avviato negli anni scorsi, è oggi possibile usufruire di tutti i prodotti e i servizi in completa sicurezza senza uscire di casa tramite il sito internet e una vasta gamma di App.

All’indirizzo www.poste.it, ad esempio, i clienti registrati possono facilmente gestire il Conto BancoPosta o il Libretto di Risparmio, sottoscrivere un Buono Fruttifero On Line, richiedere un prestito oppure richiedere il proprio ISEE. È possibile inoltre richiedere la spedizione di un pacco, attivare il servizio seguimi o acquistare prodotti filatelici.

Disponibili su App Store e Google Play, le App di Poste Italiane sono completamente gratuite e sono utilizzabili in mobilità anche da chi non è titolare di un rapporto con l’azienda, come un vero e proprio ufficio postale a casa dei cittadini.

L’App “Ufficio Postale” consente di pagare fatture di qualsiasi genere (PA, MAV, Bollo Auto), semplicemente inquadrando con il proprio smartphone il bollettino da pagare oppure inserendo manualmente le informazioni addebitando l’importo sul conto BancoPosta, sulla carta PostePay oppure su altre carte di credito Visa o Mastercard. È inoltre possibile spedire raccomandate, telegrammi, lettere ma anche pacchi e valige, in Italia e all’Estero in pochi click e monitorare lo stato di qualsiasi spedizione gestita da Poste Italiane oppure verificare l’ufficio di giacenza di una raccomandata della quale si è ricevuto un avviso.

L’App “BancoPosta” è pensata per i cittadini titolari di un Conto BancoPosta o un Libretto di Risparmio che vogliono gestire in modo autonomo, sicuro e veloce i propri rapporti, consultando direttamente dall’App il saldo e la lista movimenti.

Per i titolari di una Carta PostePay, l’App “PostePay” consente, trasferendo e ricevendo denaro direttamente sulla carta, di pagare contactless in qualsiasi esercizio commerciale abilitato oppure ricaricando la propria Sim PosteMobile o di qualsiasi altro operatore.

Attraverso l’App “PosteID”, infine, tutti i cittadini possono ottenere senza uscire di casa e in pochi minuti l’Identità Digitale di Poste Italiane, per accedere in modo sicuro e veloce a tutti i servizi abilitati allo SPID, il Sistema Pubblico d’Identità Digitale che consente ai Cittadini e alle Imprese di accedere con un’unica password a tutti i servizi online delle Pubbliche Amministrazioni e imprese aderenti. Con l’App “PosteID” è possibile creare e gestire il proprio codice ID autorizzando le varie richieste d’accesso attraverso il riconoscimento facciale o digitale o attraverso l’utilizzo del QR Code riportato sulle pagine di login.

Sempre da casa è infine possibile spedire pacchi con Delivery Web, disponibile al sito https://postedeliveryweb.poste.it, che consente di inviare oggetti fino ad un massimo di 30 kg di peso e 220 cm come somma delle tre dimensioni, con una consegna prevista in Italia da 1 a 3 giorni lavorativi successivi a quello di spedizione con il servizio veloce ed entro 4 giorni lavorativi con la spedizione standard. Poste Delivery Web è ora disponibile anche in modalità “paperless”, con la lettera di vettura stampata e consegnata direttamente dal corriere di Poste Italiane incaricato del ritiro gratuito all’indirizzo indicato.

C.C.