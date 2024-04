BASKET DONNE: LA LBW TRAVOLGE MELZO A VOLA AI QUARTI DI FINALE

MALGRATE – Apoteosi bluceleste. Dopo aver vinto la gara d’andata, la Lecco Basket Women, spinta dal suo meraviglioso pubblico che ha riempito il palazzetto di Malgrate, si ripete anche tra le mura amiche infliggendo un pesante passivo (63-31) al Melzo, che la spinge di diritto verso i quarti di finale dei playoff dove affronterà il Geas Sesto S.Giovanni con la formula al meglio delle tre partite.

Gara mai in discussione quella disputata con Melzo dove le blucelesti prendono il largo a partire dal secondo periodo dove è la difesa a fare la voce grossa. Dal 19-14 del 12′, si vede una sola squadra in campo e sono proprio le padrone di casa che spingono sull’acceleratore con la tripla di Oddo per poi raggiungere il +16 dell’intervallo sul 35-19 con i canestri di Capaldo, Scola e Capellini.

Dopo la pausa non cambia il copione con la difesa che lascia solo le briciole alle ospiti che appaiono sempre più scoraggiate e nervose con il passare del tempo. Lecco continua a lavorare a testa bassa allungando il divario sul +21 alla fine del terzo periodo (46-25) senza mostrare segnali di cedimento al contrario delle ospiti che sono costrette ad alzare bandiera bianca segnando la miseria di 12 punti in 20′. Alla fine il divario di 32 punti (63-31) racconta di una partita a senso unico.

Lecco raggiunge così meritatamente il passaggio del turno ai quarti di finale dove troverà la Geas Sesto che ha superato nel doppio confronto la Fernese. Gara 1 è in programma per sabato 27 aprile alle 20:30 al Pala Carzaniga di Sesto S. Giovanni. A fine gara tutta l’euforia di coach Valentina Canali: “Sono incredibilmente orgogliosa di queste ragazze. Sono state semplicemente perfette, concentratissime, determinate, sempre presenti mentalmente, sempre pronte a mantenere la barra dritta anche nei pochi momenti di difficoltà e a non scomporsi mai. Unite, coese, una vera squadra, in campo, in panchina, in tribuna. E, diciamolo, belle da vedere giocare a pallacanestro. Volevamo questa vittoria, ci siamo preparate bene in settimana e ho chiesto alle ragazze semplicemente di non aver paura mai”.

“Difficilmente scorderò i loro occhi e sguardi, completamente centrati, dall’inizio alla fine. Hanno applicato il piano partita e seguito tutte le indicazioni, andando oltre le aspettative. Sono davvero fiera di loro e si sono meritate il tifo incredibile e caloroso che ieri hanno ricevuto (GRAZIE!!!). Ora si torna in palestra a preparare i quarti di finale col Geas, sarà una serie durissima ma spero che le mie ragazze abbiano la percezione di ciò che valgono, ieri lo hanno dimostrato, e cercheremo di fare al meglio la nostra parte”, conclude Canali.

LBW-Basket Melzo 63-31

(parziali: 15-10, 35-19, 46-25)

LBW: Bassani 9, Aondio 4, Chitelotti 3, Capaldo 5, Galli, Scola 10, Davide 1, Oggioni 2, Oddo 17, Ratti, Fumeo, Capellini 12. All.: Canali.

Basket Melzo: Bosisio 6, Valieri, Rossi 1, Lattuada 7, Grimaldi, I. Ceresoli 3, Maglio, Motta 4, Mutti 2, Gastoldi 5, S. Ceresoli 2, Gambarini 1. All.: Catalfamo.