STORIE DA CAPO VERDE: TRE CUCCIOLI IN UN SACCO DI RISO E LA DOLCE RUBY

SANTA MARIA (CAPO VERDE) – Terzo atto delle nostre storie che arrivano direttamente da Capo Verde, un arcipelago dell’oceano atlantico da cui la lecchese Carola ci racconta le sue esperienze e quelle dei cani ospiti al rifugio OSPA. Protagonisti di oggi quattro simpatici amici, che, come nella scorsa “puntata”, sono in cerca di un’adozione in Europa.

La prima ad essere presentata è Ruby, una pelosetta di circa 5 anni al centro OSPA da quando era un cucciolo. “Ruby è stata trovata nel 2019 nella città di Santa Maria, da sola, troppo piccola per sopravvivere, probabilmente sottratta alla mamma troppo presto – spiega Carola -. È sicuramente una delle più dolci cagnoline del rifugio, bravissima con tutti i cani, affettuosa con le persone e soprattutto amante dei bambini. Ruby sdora fare le passeggiate ed è molto educata al guinzaglio. Speriamo che possa avere una seconda possibilità perchè poche più di lei se la meritano”.

Spazio poi ai fratellini Milo, Marley e alla sorellina Suki. “Questi cucciolotti di circa un anno sono con noi al rifugio da quando erano piccolissimi, abbandonati in un sacco di riso alle porte del centro sotto il sole cocente – racconta la 25enne -. Ora sono in salute, entusiasti di andare a fare i giretti e pieni di energia. Sono di taglia grande, due di loro dal manto completamente nero e uno bejes. Speriamo in una casa per un cagnolino di questa cucciolata così che possa vivere appieno la sua vita”.

Tutti i cani in attesa di adozione sono sterilizzati, vaccinati e perfettamente pronti per viaggiare in tutto il mondo. Le loro schede e quelle di molti altri cuccioli possono essere trovate sul sito del centro, dove è possibile sostenere il loro benessere anche tramite donazioni. OSPA è super attivo anche sui social con le pagine Facebook e Instagram.

Nei prossimi giorni approfondiremo altre storie. Nel frattempo, se siete interessati all’adozione o vorreste qualche informazione in più non esitate a contattare Carola per mail all’indirizzo carola.alde@gmail.com o su whatsapp al numero +39 3343952702.