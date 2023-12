FORZA ITALIA: UNA CENA DI NATALE E PER RINSALDARE I RAPPORTI

LECCO – Tanti forzisti della provincia di Lecco hanno partecipato numerosi all’incontro conviviale che lunedì 4 dicembre è stato organizzato dal coordinatore provinciale, Roberto Gagliardi, in un conosciutissimo e storico ristorante di Casatenovo.

Una serata utile per rinsaldare ulteriormente le fila e rinfrancare i rapporti politici oltre che l’amicizia personale fra gli amministratori di Forza Italia, che dalla scorsa primavera stanno cercando di ridare un nuovo impulso all’azione degli Azzurri lecchesi che, da allora, sono diventati un gruppo ben strutturato e organizzato e in molti non hanno perso questa opportunità per fare un primo bilancio dell’attività svolta dopo il significativo rinnovo del vertici locali del partito.

L’incontro è stato aperto dal coordinatore provinciale che ha dato il benvenuto al nutrito gruppo di amici che sono intervenuti al piacevole simposio e ha ringraziato i numerosi ospiti ma al contempo ha spronato i presenti a continuare a lavorare sul nostro territorio per promuovere le idee di Forza Italia, soprattutto in considerazione dei prossimi impegni elettorali del 2024.

La piacevole serata, all’insegna del buonumore e della più concreta operatività, si è svolta regolarmente nonostante la nevicata che fin dal pomeriggio ci ha provato a imbiancare le colline più alte in Brianza, raggiungendo più convintamente la Valsassina e l’alto Lago. Durante questo appuntamento così importante prima della pausa natalizia ha preso la parola il presidente degli Azzurri lecchesi, Antonio Conrater, che da par suo ha galvanizzato l’uditorio, ricordando fra l’altro agli amici di partito quanto sarà determinante durante la prossima campagna elettorale il contributo di ognuno.

Si sono affrontati anche alcuni temi di politica nazionale, regionale e lecchese in particolare visto che erano presenti tra sindaci, assessori e consiglieri Comunali si è arrivati a più di una ventina di amministratori locali del territorio provinciale: quella della cena è stata, infatti, una preziosa occasione per tornare a riflettere e parlare di politica, dialogando anche sulle prospettive di Forza Italia e augurandosi che altri amministratori vogliano unirsi al gruppo per condividere i valori e le finalità politiche del partito fondato da Silvio Berlusconi nel 1994.

“Con il brindisi finale gli intervenuti si sono presi anche l’impegno di tenersi piacevolmente in contatto anche durante le festività – ha concluso Gagliardi – pur sapendo che quei giorni sono tradizionalmente dedicati ai rapporti famigliari perché, come si sa, la politica non va mai in vacanza: senza trascurare il focolare domestico la nostra attenzione resterà dunque proiettata ai prossimi appuntamenti con le urne, così importanti per i prossimi cinque anni e pertanto servirà l’impegno di tutti fin dai primi giorni del prossimo anno che vedrà Forza Italia sempre in prima linea per portare le persone giuste ai posti di comando nei nostri comuni che si meritano un buon governo e per questo andranno convintamente al voto in primavera per il rinnovo dei loro consigli, come del resto accadrà anche per la Provincia e l’Europa”.