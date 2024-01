GATTINONI, METÀ MANDATO: IL BILANCIO LO FA… PIAZZA: “SOLDI E BANDI PERSI”

Non è finita. “Tralascio la gestione del traffico in maniera folle – aggiunge Piazza -, i progetti faraonici di 10km sul lungolago che sono diventati un chilometro stiracchiato di manutenzione ordinaria e minima, la criminalità e l’insicurezza che va dal centro fino ai rioni (totalmente dimenticati), la tracotanza di voler espropriare terreni privati come in via Balicco per il terminal bus, pur essendoci soluzioni alternative, l’utilizzo di argomenti di distrazione di massa come il “quarto ponte in uscita”, un trucchetto politico fondato sul niente ma che ha messo a rischio la realizzazione del nuovo manufatto atteso da 20 anni e ne ha ritardato l’iter, i dissidi interni alla maggioranza che vede diverse defezioni tra coloro che non capiscono la rotta e mal sopportano l’arroganza e la autoreferenzialità. Se mi chiedete di sforzarmi per dire qualcosa di buono faccio davvero fatica, con onestà. La fatica che non faccio a riconoscere alcune iniziative positive della precedente amministrazione (anch’essa di sinistra) o di altri sindaci di orientamento politico diverso dal mio ma dei quali non posso che ammirare la capacità operativa e la schiettezza intellettuale. Vedo forse, a Lecco, qualcosa di buono tra le iniziative culturali, per il turismo e sulla pianificazione urbanistica. E un riconoscimento dovuto all’attenzione per le politiche sociali dell’assessore Manzoni“.

Il consigliere della Lega conclude così il proprio attacco a Gattinoni: “Per il resto, quello che rimane della patinata e costosa agenda Gattinoni è un colabrodo di rimpianti, rimorsi, pasticci e patacche. E pur aspirando, non segretamente, a cambiare questa amministrazione non riesco a gioirne. Non riesco a vederne il vantaggio politico. Non riesco a non pensare alle macerie che troveremo. Non riesco. Ma rimedieremo”.

RedPol