GIOVANI DEMOCRATICI, GIORGIO PAPA NUOVO SEGRETARIO GD CITTÀ DI LECCO

LECCO – Eletto all’unanimità Giorgio Papa come nuovo segretario dei GD città di Lecco, subentrando a Pietro Regazzoni nella guida della sezione cittadina dei Giovani Democratici. Classe 2003, nato a Maddaloni (CE), Giorgio Papa è attivo nell’associazionismo universitario e nella politica, essendo membro della direzione cittadina del PD Lecco.

I GD Lecco “continueranno l’operato lasciato dal precedente segretario Regazzoni, incentivando la collaborazione con i rappresentanti degli studenti e con le associazioni giovanili del territorio”.

“Il mio obiettivo – dice il neo-eletto segretario -, è rafforzare lo storico legame che hanno avuto i GD Lecco nell’essere il principale intermediario tra la politica locale ed i giovani lecchesi. Il nostro compito principale rimane quello di aiutare a delineare una città che possa dare un sostegno a studenti e lavoratori under 30. Tutelando una generazione come la mia che versa in gravissimi problemi tra precariato lavorativo ed un sempre più difficile accesso al diritto allo studio”.

“È una grande soddisfazione vedere nuovo slancio ed entusiasmo per il circolo cittadino di Lecco dei Giovani Democratici” commenta Pietro Radaelli, segretario provinciale “Con Giorgio affronteremo tante sfide e sono sicuro che saprà rilanciare l’azione politica giovanile sulla città e sul circondario, anche grazie alla sinergia dei tanti amministratori del territorio”.

Il congresso si concluderà il prossimo sabato 25 novembre alle 14.15 al centro Pertini di Lecco con l’elezione del segretario provinciale e l’intervento di numerosi esponenti istituzionali e delle associazioni.